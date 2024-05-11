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Закон и Порядок

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"Братья, пора поднять голову": таджики в ответ на проверки при въезде в Россию готовы пойти на решительные меры

"Братья, пора поднять голову": таджики в ответ на проверки при въезде в Россию готовы пойти на решительные меры

Интересная жизнь с Vera Star Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай                                                                              Таджики сами по себе народ гавнистый, знаю не понаслышке сам выходец из тех мест. Их в Средней Азии ненавидят узбеки например, там часто между ними потасовки случаются. Поэтому таджиков как то уважать себя не уважать, в 90 годы там в Таджикистане убивали русских массово, в других республиках погромы случались но массовых убийств не было. А теперь они от нас чего то хотят.https://vk.com/video-123642910_456239571
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