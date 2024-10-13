«Манчестер» побеждает и без Роналду. Хорнер – об уходе Ньюи из Red Bull

«Манчестер» побеждает и без Роналду. Хорнер – об уходе Ньюи из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing будет побеждать и без Эдриана Ньюи, уверен руководитель коллектива Кристиан Хорнер.
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