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Аргументы недели

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Земля дрожала не зря: ВС РФ устроили «фейерверк» на складах ВСУ, оставив Киев без военных «подарков» НАТО

Земля дрожала не зря: ВС РФ устроили «фейерверк» на складах ВСУ, оставив Киев без военных «подарков» НАТО

Кадры масштабных вторичных детонаций, заполнившие украинское медиапространство этой ночью, говорят сами за себя.

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