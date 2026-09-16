Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Фабрика рабов «Rothschфеллер & Co»

Фабрика рабов «Rothschфеллер & Co»

Фабрика рабов «Rothschфеллер & Co» Лучший раб тот, который считает себя свободным(авторство приписано Платону) Одним из самых эффективных инструментов управления сознанием масс является такой простой и всем известный, но от этого ничуть не менее опасный и действенный, как высмеивание.

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Новый комментарий от пользователя
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Павел Лелин

замечательная статья, кроме финала и упоминания религии вскользь да еще и с негативным оттенком - хотя понять можно, под знаменем веры в БОГА столько зла сделано! И здесь напрашивается вопрос автора статьи - кому выгодно опорочить Библию только из которой можно узнать Истину о БОГЕ?. 
Не знаю где заканчивается руководство греховным миром по линии человека, но людьми руководят падшие ангелы, а ими дьявол, про которого в Библии сказано, что он человекоубийца от начала