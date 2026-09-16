Фабрика рабов «Rothschфеллер & Co» Лучший раб тот, который считает себя свободным(авторство приписано Платону) Одним из самых эффективных инструментов управления сознанием масс является такой простой и всем известный, но от этого ничуть не менее опасный и действенный, как высмеивание.