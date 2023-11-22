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  • Silver Kont
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Мифы о полётах на Луну. Куда пропали чертежи?

Мифы о полётах на Луну. Куда пропали чертежи?

Один из самых устоявшихся и широко распространённых мифов в общественном мнении о космических миссиях США на Луну заключается в следующем: По слухам, чертежи ракеты Сатурн-V, лунного модуля, командного модуля и прочего оборудования, использованного в американской лунной программе, были утеряны или уничтожены.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
так и должно быть в нашей стране )))))
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5 час.
Silver Kont
Ой дурак! Да такого грунта на стройке можно намесить целый КамАЗ...
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1 час.
Silver Kont
Стенли Кубрик незадолго до своей смерти сделал признание, что все съёмки высадки пиндосов на Луну были сделаны в павильонах, причём расстановка софитов указывает на это...
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1 час.

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