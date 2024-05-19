Более 40 домов и хозпостроек сгорели в Сахалинской области

Крупный пожар произошел в воскресенье, 19 мая, в селе Восток Сахалинской области. Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, там за ночь сгорело более 40 дачных домов и хозяйственных построек.
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