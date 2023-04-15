В Казахстане прошел голубой «Дождь» и мутировал Фонд Сороса

Некоторое время назад столицу Казахстана Астану посетил объявленный в России ино-агентом бывший главред телеканала «Дождь», скандально закрытого сначала в РФ, потом в ряде стран Балтии и, видимо, теперь моросящего над Казахстаном, Михаил Зыгарь.