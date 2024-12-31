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Илон Маск заявил, что «канцлер Олух Срольц» проиграет выборы в ФРГ

Илон Маск заявил, что «канцлер Олух Срольц» проиграет выборы в ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграет выборы, заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Канцлер Олух Срольц (Oaf Schitz, издевательство над Олафом Шольцем, где Oaf — «болван», «тупица», Schitz (от shit) — «фекалии», «испражняться».

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