Канцлер ФРГ Олаф Шольц проиграет выборы, заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Канцлер Олух Срольц (Oaf Schitz, издевательство над Олафом Шольцем, где Oaf — «болван», «тупица», Schitz (от shit) — «фекалии», «испражняться».
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