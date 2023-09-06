Мы много раз слышали в храме о необходимости любить Бога. Это слышал и ученик 4 класса Игорь, и у него возник вопрос, который помещен в книге Михаила Дымова «Дети пишут Богу».
Почему мы должны любить Бога?
Комментарии
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Александр
А сколько преступлений совершалось именем божьим.Числа им нет.
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16 час.
Г
Геннадий
НЕ КОЩУНСТВУЙ!!! Если у тебя за душой кроме бабла нет ничего, мне тебя жаль!!!
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14 час.
Анатолий Гредин
Зачем любить такое ничтожество,как христианский бог?Нигде последователи других богов не требу.т от властей защиты их чувств - кроме христолюбов.Одно это уже позорно
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12 час.
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