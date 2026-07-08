Путин о топливном рынке: временные трудности, приоритет АПК и поддержка независимых АЗС

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке заявил, что текущие сложности носят временный характер, а ключевые меры должны быть направлены на обеспечение топливом агропромышленного комплекса, Крыма и южных регионов, а также на расширение доступа к топливу для независимых АЗС.