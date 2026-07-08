НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Путин о топливном рынке: временные трудности, приоритет АПК и поддержка независимых АЗС

Путин о топливном рынке: временные трудности, приоритет АПК и поддержка независимых АЗС

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке заявил, что текущие сложности носят временный характер, а ключевые меры должны быть направлены на обеспечение топливом агропромышленного комплекса, Крыма и южных регионов, а также на расширение доступа к топливу для независимых АЗС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии