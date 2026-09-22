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ДумаТВ

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Глава МИД ФРГ захотел «заставить» Россию пойти на переговоры

Глава МИД ФРГ захотел «заставить» Россию пойти на переговоры

Вадефуль призвал усилить давление на Россию ради начала серьезных переговоров по Украине. Вместе с тем, Германия намерена продолжать поддержку Киева.

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