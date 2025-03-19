Трамп назвал замечательным свой разговор с Путиным

Юрий Ильинов

Успех ВС РФ в районе Степового и Щербаков позволил перевести под контроль значительную часть Больше-Токмакского марганцевого месторождения После освобождения нашими войсками Пятихаток и Степового в Запорожской области перед противником встаёт весьма сложная задача. Сложности этой задаче добавляет успех Вооружённых сил России в сёлах Щербаки и Малые Щербаки. Дело в том, что наше продвижение в этих сёлах делает непригодным один из маршрутов снабжения гарнизона ВСУ в городе Орехов всё той же Запорожской области). Этот маршрут – через Малые Щербаки и находящуюся севернее Павловку на город Степногорск. Проблем для ВСУ может в ближайшие дни на этом направлении оказаться ещё больше, так как перед армией России открывается перспектива движения на северо-восток – к автомобильной дороге Т0803 Орехов-Запорожье. А между Щербаками и южным подходом к этой автодороге – фактически «голая» степь. И если Т0803 перейдёт в районе Орехова под плотный огневой контроль со стороны ВС РФ, то с логистикой у врага всё окажется, мягко говоря, непросто. Но есть в успехе ВС РФ в районе Пятихаток, Степового и Малых Щербаков и ещё один значимый нюанс. Освобождение этих населённых пунктов означает одновременный перевод под контроль значительной части Больше-Токмакского марганцевого месторождения. В течение недели как минимум 20 квадратных километров этого месторождения перешли под физический контроль армии России, что дополнительно ослабляется так называемый «ресурсный козырь» Зеленского, на который он делает ставку на случай развития переговорного процесса. Напомним, что Больше-Токмакское месторождения находится близ упомянутого Степногорска и тянется на несколько километров северо-восточнее, юго-восточнее и южнее этого населённого пункта. Запасов марганцевой руды в Больше-Токмакском месторождении Запорожской области значительно больше, чем в используемом на современной Украине Никопольско-Марганецком. И концентрация марганца в этом месторождении выше: почти 26% против 23% у «никопольцев».