В Китае раскритиковали призывы главы МИД Дании о Тайване и сотрудничестве с Россией

Sohu: Визит главы МИД Дании в Китай закончился дипломатическим обострением Журналисты китайского издания Sohu раскритиковали ряд заявлений главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена во время его визита в Пекин, отметив, что из-за спорных требований поездка закончилась дипломатическим обострением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера вызвала глобальную чистку волгоградских силовиков: в СК в шоке от масштабов коррупции
- Стало известно, чем украинская делегация угрожала России на переговорах в Стамбуле
- В России хотят запретить бесплатные роды для мигранток и ввести для всех иностранцев медобслуживание за деньги
Свежие комментарии