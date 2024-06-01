10 трендов в детской event-индустрии в 2024 году

Анастасия Филиппова - Основатель и руководитель агентства детских праздников Kids WOW Shiw, создатель Chicago bubble show project, основатель детских игровых центров Bee Happy Club, режиссер-постановщик праздников и массовых мероприятий.
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