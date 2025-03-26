Массовые сбои в Системе быстрых платежей: более 3000 жалоб по России

Русские пользователи сообщили о масштабных сбоях в работе Системы быстрых платежей. Количество жалоб превысило 3 тысячи, охватывая Тверскую, Нижегородскую, Свердловскую области, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву и Подмосковье.
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