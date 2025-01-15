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Кейт Миддлтон впервые поделилась подробностями своего лечения от рака

Кейт Миддлтон впервые поделилась подробностями своего лечения от рака

Принцесса рассказала, что страдала от побочных эффектов химиотерапии. Кейт Миддлтон побеседовала с пациентами госпиталя LEGION-MEDIAВизит Кейт Миддлтон в Royal Marsden Hospital, расположенный в лондонском районе Челси, стал полной неожиданностью для всех непосвященных в планы принцессы.

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