Кейт Миддлтон впервые поделилась подробностями своего лечения от рака

Принцесса рассказала, что страдала от побочных эффектов химиотерапии. Кейт Миддлтон побеседовала с пациентами госпиталя LEGION-MEDIAВизит Кейт Миддлтон в Royal Marsden Hospital, расположенный в лондонском районе Челси, стал полной неожиданностью для всех непосвященных в планы принцессы.