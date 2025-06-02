Продажи мороженого в России пошли в рост

В России существенно выросли продажи мороженого. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае текущего года (с 1 по 27 мая) медианная цена на одну порцию мороженого достигла 104 рублей (на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года).