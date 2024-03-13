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Синим по белому: зачем была нужна и чем закончилась новая вылазка власовцев на Белгородчину

Синим по белому: зачем была нужна и чем закончилась новая вылазка власовцев на Белгородчину

До президентских выборов в России остаётся всего несколько дней, и это хорошо заметно – но не только и даже не столько по активности кандидатов на пост главы государства или их команд, сколько по судорожным попыткам внешних сил сорвать избирательный процесс.

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