Сентябрь-мальчишка (Юрий Михайлов)

Сентябрь-мальчишка на ватмане синем малюет оранжевые осины, жар-птицами вспыхнувшие березы, рябины пурпурные в чудных позах.
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