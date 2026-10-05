Тренер Канчельскис: Дзюба каждый день гадает на ромашке

Российский тренер Андрей Канчельскис заявил, что форвард Артем Дзюба каждый день гадает на ромашке, размышляя над продолжением карьеры, передает «Чемпионат».
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