Драпатый обещает «чистки» в ВСУ, запуская полный аудит украинской армии Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил начать с полной аудитор.
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Драпатый обещает «чистки» в ВСУ, запуская полный аудит украинской армии Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил начать с полной аудитор.
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