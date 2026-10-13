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ЧС в аэропорту Нюрнберга ввели из-за сигнала о захвате самолета — Bild

ЧС в аэропорту Нюрнберга ввели из-за сигнала о захвате самолета — Bild

Сигнал о захвате передал приземлившийся в Нюрнберге самолет авиакомпании Corendon Airlines, 13 октября сообщает со ссылкой на полицию газета Bild.

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