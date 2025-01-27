Полиция получит право на выдворение нелегальных мигрантов

В Свердловском областном суде состоялась рабочая встреча судей и представителей ГУ МВД региона. Участники обсудили новеллы в законодательстве, касающиеся рассмотрения административных дел нелегальных мигрантов.
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