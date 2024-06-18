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Ничего нельзя исключить. Ставки на Украине высоки как никогда. План, разработанный Западом, грозит подорвать весь мир

Ничего нельзя исключить. Ставки на Украине высоки как никогда. План, разработанный Западом, грозит подорвать весь мир

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