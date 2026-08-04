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Аргументы недели

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«Задержали мигранта, а надо бы и тех, кто его пустил»: во Владивостоке иностранец домогался школьницы

«Задержали мигранта, а надо бы и тех, кто его пустил»: во Владивостоке иностранец домогался школьницы

Во Владивостоке произошел очередной инцидент, который должен заставить задуматься каждого родителя. Иностранец выхватил телефон у 16-летней девочки, вбил в него свой номер, попытался ее поцеловать, а затем начал заваливать ее сообщениями непристойного содержания.

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