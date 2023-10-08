Израиль нанес авиаудары по 10 целям в Секторе Газа

В ответ на вторжение в Израиль палестинских радикалов из группировки ХАМАС и ракетный обстрел 7 октября авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила 10 целей в Секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки ХАМАС, два связанных с движением банка, пункт управления воздушными силами и объект по производству оружия.