Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Проукраинские лоббисты дожимают Байдена: пора «развязать Украине руки» с ударами по России

Проукраинские лоббисты дожимают Байдена: пора «развязать Украине руки» с ударами по России

Bloomberg включился в развернутую западными медиа пиар-компанию с целью оказания давления на американскую администрацию по вопросу  расширения возможностей Украины в плане использования передаваемых ей дальнобойных ракет, Как следует из свежей публикации на сайте агентства, Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование.

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