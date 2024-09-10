Проукраинские лоббисты дожимают Байдена: пора «развязать Украине руки» с ударами по России

Bloomberg включился в развернутую западными медиа пиар-компанию с целью оказания давления на американскую администрацию по вопросу расширения возможностей Украины в плане использования передаваемых ей дальнобойных ракет, Как следует из свежей публикации на сайте агентства, Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование.
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