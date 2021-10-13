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В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии прошел «Единый день радиационной химической и биологической защиты»

В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии прошел «Единый день радиационной химической и биологической защиты»

С военнослужащими были проведены занятия по боевой подготовке в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

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