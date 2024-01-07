Аналитики спрогнозировали, что рост экономики мира подойдет к границе рецессии

РИАМО - 7 янв. Аналитики Deutsche Bank сделали прогноз на начавшийся год. По их мнению, рост мировой экономики будет 2,4%, при этом рост мирового ВВП ниже 2,5% принято называть рецессией на глобальном уровне (как считают экономисты МВФ), сообщает РБК.