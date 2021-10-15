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Российское сельское хозяйство получит преимущество перед конкурентами

Российское сельское хозяйство получит преимущество перед конкурентами

Преимущество перед западными конкурентами получат российские производители сельскохозяйственной продукции в следующем году из-за заморозки цен на удобрения, 15 октября сообщает финское издание Maaseudun Tulevaisuus.

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