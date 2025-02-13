При падении обломков дрона пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации

Оперативные службы работают на месте Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков беспилотника, работа станции аэрации не нарушена, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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