СМИ сообщили, что осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

По информации, полученной из источника "Ъ", бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был осужден Реутовским гарнизонным военным судом на девять лет и шесть месяцев строгого режима за лишение звания генерал-майора .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии