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СМИ сообщили, что осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

СМИ сообщили, что осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

По информации, полученной из источника "Ъ", бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был осужден Реутовским гарнизонным военным судом на девять лет и шесть месяцев строгого режима за лишение звания генерал-майора .

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