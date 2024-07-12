СМИ сообщили, что осужденный на 9,5 года генерал-майор Росгвардии попросился в зону СВО

По информации, полученной из источника "Ъ", бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий был осужден Реутовским гарнизонным военным судом на девять лет и шесть месяцев строгого режима за лишение звания генерал-майора .