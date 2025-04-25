Ирландский журналист Чей Боуз сообщил о подготовке почвы для нового этапа сотрудничества между Россией и США, подчеркнув значимость встречи президента Владимира Путина со специальным посланником Стивом Уиткоффом в Москве.
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