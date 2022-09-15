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СКР сообщил о задержании мужа женщины, убитой на прогулке с собакой в «новой Москве»

СКР сообщил о задержании мужа женщины, убитой на прогулке с собакой в «новой Москве»

Следствие заподозрило мужа погибшей на прогулке с собакой женщины в «новой Москве» в ее убийстве. По их версии, мужчина придумал историю о «таинственном незнакомце», который в темноте застрелил его супругу со спины.

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