СКР сообщил о задержании мужа женщины, убитой на прогулке с собакой в «новой Москве»

Следствие заподозрило мужа погибшей на прогулке с собакой женщины в «новой Москве» в ее убийстве. По их версии, мужчина придумал историю о «таинственном незнакомце», который в темноте застрелил его супругу со спины.
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