Офицеров нацбата «Шторм» разнесли ракетами: Карта специальной военной операции на Украине на 28 сентября 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы Российской Федерации нанесли точечный ракетный удар по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, в котором, по данным местных источников, находились высокопоставленные члены националистического батальона «Шторм».
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