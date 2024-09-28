Офицеров нацбата «Шторм» разнесли ракетами: Карта специальной военной операции на Украине на 28 сентября 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы Российской Федерации нанесли точечный ракетный удар по зданию Управления внутренних дел в Кривом Роге, в котором, по данным местных источников, находились высокопоставленные члены националистического батальона «Шторм».