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Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24

Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24

Онлайн-платформа Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike. С сезона-2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба.

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