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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Памятнику архитектуры на улице Максимова в Щукине вернут исторический облик

Памятнику архитектуры на улице Максимова в Щукине вернут исторический облик

Жилой дом академгородка Курчатовского института на ул. Максимова,8 капитально отремонтируют, проект уже согласован в Москомэкспертизе.

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