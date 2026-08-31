Памятнику архитектуры на улице Максимова в Щукине вернут исторический облик

Жилой дом академгородка Курчатовского института на ул. Максимова,8 капитально отремонтируют, проект уже согласован в Москомэкспертизе.
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