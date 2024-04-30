Масло в двигатель и коробку Jetour T2: когда, какое, сколько

С учётом того, что российская версия полноприводного Jetour T2 — суббренда Chery, обладает исключительно безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем под обозначением SQRF4J20 с турбонаддувом в связке с 7 — режимной коробкой-роботом с двойным сцеплением под обозначением 740DHB, что одно и ….