«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе

Кабул, 2 декабря. Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) подтвердило, что интенсивные бои между талибами и иранскими пограничниками в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз закончены после контакта двух сторон.