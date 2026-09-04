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Евангелиста об обмене в «Нью-Джерси»: «Это был настоящий шок. Генменеджер «Девилс» сказал, что они ищут недооцененных игроков – как делали во «Флориде»

Форвард Люк Евангелиста высказался о своем обмене из «Нэшвилла» в « Нью-Джерси ».  «Честно говоря, я был весьма удивлен.

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