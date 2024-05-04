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Володин предложил призвать Зеленского и Байдена в ряды ВСУ

Володин предложил призвать Зеленского и Байдена в ряды ВСУ

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - должны быть призваны первыми в ряды ВСУ после принятых на Украине мер по призыву больных людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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