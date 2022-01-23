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Англичане ищут на Украине засланного из России казачка

Англичане ищут на Украине засланного из России казачка

Заявление британского МИД о том, что Кремль якобы планирует переворот в Киеве, причем даже уже запасся неким пророссийским политиком, чтобы быстренько посадить его на престол, пошло в массы, обрастая по пути домыслами, амбициями и интригами.

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