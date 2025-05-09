Си Цзиньпин: никто не сможет остановить развитие России и КНР

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что, пока Россия и Китай сотрудничают, никто не сможет остановить их развитие и возрождение в русле эпохи многополярного мира.
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