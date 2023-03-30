Олени на американских дорогах — обычное явление

Олени на американских дорогах — обычное дело. В одних состояниях вы их вообще не встретите, а в других - смотрите в обе стороны, чтобы вдруг не встретиться с ним лицом к лицу и не оказаться в неприятной ситуации.
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