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Олени на американских дорогах — обычное явление

Олени на американских дорогах — обычное явление

﻿﻿Олени на американских дорогах — обычное дело. В одних состояниях вы их вообще не встретите, а в других - смотрите в обе стороны, чтобы вдруг не встретиться с ним лицом к лицу и не оказаться в неприятной ситуации.

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