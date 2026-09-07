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Радимов о желтой Семака в матче с ЦСКА: «Богданыч так наэлектризовал и накачал команду на установке, что сам не выдержал»

Владислав Радимов высказался о желтой карточке главного тренера «Зенита» Сергея Семака , полученной во время матча с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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