AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

Амаль Клуни вернула танкетку — и неожиданно сделала ее элегантной

Амаль Клуни вернула танкетку — и неожиданно сделала ее элегантной

Мода решила дать танкетке второй шанс. Еще недавно ее вспоминали как характерный символ гардероба 2010-х, а сегодня она постепенно возвращается в большой fashion-разговор.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым