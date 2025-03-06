Говорят, что если день ветреный, то и закат будет великолепным. Сегодняшний день не стал исключением.
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Говорят, что если день ветреный, то и закат будет великолепным. Сегодняшний день не стал исключением.