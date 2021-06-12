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В Кемеровской области - Кузбассе сотрудники полиции вручили паспорта иностранным гражданам, принесшим присягу гражданина Российской Федерации

В рамках празднования Дня России в поселке Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа состоялась торжественная церемония вручения паспортов иностранным гражданам, которые накануне принесли присягу гражданина Российской Федерации.

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