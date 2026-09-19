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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Брайтон» бил чаще и точнее «Арсенала» и победил 3:0. Лондонцы больше владели мячом – 59% времени

« Арсенал » нанес меньше ударов по воротам, чем « Брайтон ». Команда Микеля Артеты встречалась с командой  Фабиана Хюрцелера на «Фалмере» и уступила со счетом 0:3.

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