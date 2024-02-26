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За год в Архангельске выросла заболеваемость гриппом и вирусными гепатитами

За год в Архангельске выросла заболеваемость гриппом и вирусными гепатитами

За последний год в Архангельской области отметили снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 4,3%, педикулезом на 20,8%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 21,7% и сифилисом на 28,2%.

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