За год в Архангельске выросла заболеваемость гриппом и вирусными гепатитами

За последний год в Архангельской области отметили снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 4,3%, педикулезом на 20,8%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 21,7% и сифилисом на 28,2%.
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